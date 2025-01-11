В ночь на 11 января украинские беспилотники врезались в два многоквартирных дома в Котовске Тамбовской области. О происшествии в Telegram-канале сообщил врио главы региона Евгений Первышов.

«Несколько человек пострадали от осколков стекол, им оказана помощь. Возгораний нет, у зданий незначительные повреждения», — написал врио губернатора.

Первышов отметил, что после оценки событий последствия оперативно ликвидируют. Жителей пострадавших квартир направили в пункт временного размещения.

Ранее очевидцы сообщили, что дрон влетел в одну из квартир на пятом этаже, балкон обрушился, вниз посыпались обломки балкона, оконные рамы и стекла. Перед столкновением в регионе объявили опасность атаки дронов, жильцы слышали несколько хлопков.