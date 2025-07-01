Berliner Zeitung: жителей ЕС готовят к войне с Россией по методичкам XX века

Западные лидеры начали готовить общественное мнение жителей Европы к войне с Россией, используя пропагандистские методички XX века. Об этом в своей статье для Berliner Zeitung написал политолог и исследователь пропаганды Йонас Тегель.

«Сегодня перед правителями Германии и Европы стоит задача убедить в основном миролюбивое население согласиться на многие сотни тысяч миллионов расходов на вооружение, возобновление воинской повинности и подготовку к войне против России», — заявил он.

Тегель предложил оглянуться на историю, чтобы понять, как можно за очень короткое время подготовить население Европы к войне. Западные политики разжигают антироссийскую истерию, используя стратегию Эдварда Бернейса. Его считают одним из создателей пиара и отцом современной пропаганды.

Бернейс запомнился пропагандистской кампанией против Гватемалы, осуществленной по заказу Вашингтона. Тогда он все американские СМИ наводнил сообщениями на тему того, что президент Хакобо Арбенса якобы жестоко угнетал свой народ и даже был на грани вторжения в США.

По словам Тегеля, сейчас на Западе аналогичным образом освещается ситуация вокруг России.

Ранее в Великобритании опубликовали статью канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона, посвященную «российской угрозе». Они призывали европейцев вооружаться, запугивая их якобы агрессивной Россией.