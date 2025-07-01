Коллеги рассказали о тайных визитах Леонтьева в Россию

Kp.ru: уехавший в США Леонтьев несколько раз тайно приезжал в Москву

Певец Валерий Леонтьев тайно приезжал в Москву несколько раз. Об этом kp.ru сообщили коллеги артиста.

По их словам, 76-летний исполнитель сейчас постоянно проживает в США. Однако певец периодически возвращается на родину ради частных выступлений и для встреч с друзьями.

«Занимается своими личными и бытовыми делами, встречается с друзьями. Недавно он отремонтировал свою московскую квартиру», — отметили в публикации.

У Леонтьева в столице есть трехуровневая квартира, которая находится в Колокольниковом переулке. В ноябре 2024 года артист заявил о завершении карьеры. Позже он все-таки выступил на юбилейном концерте композитора Игоря Крутого в Москве.

Ранее стало известно, что Леонтьев согласился выступить во Франции на частном мероприятии после того, как в России его стали реже приглашать на корпоративы. Сумма гонорара составила около 15 миллионов рублей.