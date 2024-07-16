Атака ВСУ повредила завод низковольтной аппаратуры в Курской области

Украинские националисты нанесли удар по заводу низковольтной аппаратуры в населенном пункте Коренево Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

«В результате пожара из-за атаки украинских военных серьезные повреждения получил завод низковольтной аппаратуры в Кореневе. Нахожусь на связи с федеральными министерствами, чтобы оказать предприятию всю необходимую помощь», — написал он.

Смирнов отметил, что в настоящее время на предприятии работают более 500 человек. Руководство завода уже заявило, что все сотрудники продолжат работу и сокращений не будет.

«В свою очередь, правительство Курской области готово помочь заводу сохранить производство и коллектив», — добавил губернатор.

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