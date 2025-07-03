Свыше 20 поселков и деревень Можайска получат новые сети водоснабжения в 2025 году

Сети водоснабжения обновят в 21 населенном пункте Можайска в этом году. Всего в планах улучшить свыше 100 километров коммуникаций.

Активные мероприятия продолжаются в поселках МИЗ и Строитель — сейчас они больше всего беспокоят жителей. Стадию готовности сетей проверил глава регионального МинЖКХ Кирилл Григорьев. Особое внимание уделили восстановлению благоустройства после ремонта. Министр рассказал, что в этом году в Можайске модернизируют 107 километров сетей, а всего в регионе — 225 километров.

«Работа проводится объемная, поэтому важно минимизировать неудобства для жителей в виде разрытых котлованов и ям особенно на придомовых территориях. Подрядчику дан срок до конца недели на устранение замечаний в части благоустройства», — сказал он.

До конца 2028 году по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» в Можайске обновят еще 28 объектов сети водоснабжения.