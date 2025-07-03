Производитель металлоконструкций запустил экскурсии по заводу в Краснозаменске

На заводе холдинга «Деталь Бизнеса» в Краснознаменске стартовал проект «Открытая промышленность». Инициатива, принадлежащая Агентству стратегических инициатив, позволяет гостям своими глазами увидеть, как создают элементы городского пространства.

Компания специализируется на производстве металлоконструкций: от парковых павильонов до велопарковок и систем уличной навигации.

Посетители экскурсий могут посетить цехи и задать вопросы сотрудникам предприятия.

Среди заказчиков холдинга ведущие организации: Центр организации дорожного движения, «Ростех», «Росатом» и другие. Портфолио включает свыше 15 тысяч реализованных проектов, в том числе изготовление почти тысячи остановочных павильонов, указателей в московском метро, табло прибытия транспорта, зарядок для электромобилей и возведение многоуровневых велопарковок.

Ключевая задача таких встреч — привлечь молодежь к инженерным и рабочим специальностям.

Подробнее о проекте «Открытая промышленность» можно узнать в мини-приложении «ВКонтакте».