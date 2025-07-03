Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области

Жителей Москвы и Московской области предупредили о неблагоприятных явлениях. Специалисты ввели желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом сообщили на официальном сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение о грозе начнет действовать в пятницу, 4 июля, с 12:00 по московскому времени. В столице желтый уровень погодной опасности установили до 19:00, а в Московской области — до 22:00.

Желтый уровень предупреждает жителей о потенциально опасной погоде.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что накрывшая Европу жара дойдет до Москвы и Подмосковья на следующей неделе. По оценкам синоптика, июль порадует по-настоящему летней погодой.