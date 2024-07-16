Дрон ВСУ атаковал комбайн в поле под курским селом

Смирнов: водитель комбайна пострадал после атаки дрона ВСУ в Глушковском районе

Украинские националисты дроном атаковали работающую в поле сельскохозяйственную технику в Глушковском районе Курской области, пострадал водитель комбайна. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

«Украинский коптер сегодня в Глушковском районе атаковал работающую в поле сельскохозяйственную технику, ранение получил водитель комбайна. Его доставили в Глушковскую районную больницу для оказания первой медицинской помощи и обследования», — написал он.

Смирнов добавил, что позднее пострадавшего переведут на лечение в Курскую областную больницу.

«Комбайн, на котором производились работы, получил серьезные повреждения. Обязательно окажем собственнику необходимую помощь», — добавил врио губернатора.

Ранее во вторник житель Воронежской области также пострадал при падении украинского беспилотника.