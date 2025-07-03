В соцсети «ВКонтакте» произошел масштабный сбой

В социальной сети «ВКонтакте» произошел масштабный сбой. Сайт и приложение перестали работать.

«Страница временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте еще раз позже», — такая надпись появляется на экране при попытке открыть сайт «ВКонтакте».

Соцсеть не открывается ни с десктопной, ни с мобильной версии. Приложение VK для смартфонов также не реагирует на команды и не обновляется. Причина сбоя пока не известна.

Представители «ВКонтакте» заявили, что работают над восстановлением доступа в полном объеме, сообщил Telegram-канал «Звезда».

Ранее стало известно о масштабном сбое в работе Рунета. Он затронул приложения банков, операторов связи и популярных онлайн-сервисов.