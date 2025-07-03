«Немного путают берега». Милонов предложил выслать полезшие в политику национальные диаспоры

Обострение между Россией и Азербайджаном, которое возникло после задержания в Екатеринбурге членов азербайджанской диаспоры по подозрению в создании ОПГ, поставило под вопрос законность существования автономных этнических групп. Депутат Госдумы Виталий Милонов в комментарии 360.ru заявил, что диаспоры нормальному человеку не нужны, особенно если лезут в политику.

Он пояснил, что люди одной национальности могут сохранять свой язык и культурное наследие через простое общение с земляками и в создании автономных объединений не нуждаются. Тем более что Россия — многонациональная страна, где не было ни геноцида, ни фашизма, ни национального притеснения.

«Когда диаспоры начинают выступать с какими-то политическими требованиями, то возникает перекос, и они немного путают берега», — заявил Милонов.

Если национальная автономия, сказал он, хочет продолжать такую работу, то их можно проводить до аэропорта для возвращения домой.

«Диаспоральные политические спикеры России не нужны. Для общественной деятельности есть другие организации, но работать надо по законам», — добавил Милонов

Он отметил, что не очень понятно, почему приезжающие из других государств начинают объединяться, а после выдвигают политические требования, продвигают своих соплеменников по службе.

«Я бы обратил внимание на попытки определенных диаспор интегрировать своих представителей в силовые структуры, правоохранительные органы. Отслеживал, нет ли там диаспоральных связей, чтобы не было такого, что они приходят и договариваются со своими», — подчеркнул депутат.

Он пояснил, что несколько лет назад по Санкт-Петербургу ходила популярная картинка «Список учащихся в школе милиции», где представителей некоренных национальностей было непропорционально много.

Сенатор Андрей Клишас объявил, что никакие национальные диаспоры не имеют права диктовать свои правила россиянам. Он добавил, что все несогласные с таким мнением остаток жизни проведут в колониях.