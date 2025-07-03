Искусственный интеллект помогает жителям Подмосковья получать свыше 70 госуслуг быстро и удобно. Нейросеть ускоряет оформление бесплатной парковки для многодетных, пособий, льготных путевок и многое другое. О планах по развитию умных решений для получения госуслуг рассказал губернатор Андрей Воробьев .

«Мы внедряем искусственный интеллект в самых разных сферах. У всей этой большой работы, по сути, одна цель — сделать жизнь человека комфортнее, проще», — сказал губернатор.

Искусственный интеллект в Подмосковье научился распознавать около 250 видов документов, которые жители прикладывают к заявкам для получения тех или иных госуслуг. Это помогает сократить время проверки и избавляет сотрудников профильных ведомств от лишней бумажной волокиты. Если загруженные документы не подходят, то заявитель моментально узнает об этом и может исправить ошибку.

Нейросеть помогает оформлять пособия и льготы, выписки из домовых книг и многое другое. ИИ проверяет документы по 10 направлениям. Это водительские удостоверения, выписки из ЕГРН, свидетельства о рождении или браке.

«Это позволяет экономить время тех, кто обращается за госуслугой, ведь если ты подгрузил не тот документ, нейросеть даст знать об этом еще на этапе подачи заявления. Раньше же проверка происходила непосредственно в ведомстве, и в случае ошибки заявителю просто отказывали в услуге», — пояснил губернатор.

В будущем искусственный интеллект обучат анализировать более сложные документы: проектную документацию, градостроительные планы, банковские выписки, договоры купли-продажи и другие. Для этого будут применять генеративную модель ИИ. С ее помощью нейросеть будет вытаскивать нужную информацию из бумаг и автоматически вставлять ее в электронную форму.