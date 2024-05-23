Экс-командующему 58-й армией ВС РФ Попову изменят меру пресечения
СК выступил за домашний арест для экс-командующего 58-й армией ВС РФ Попова
Следователи подали ходатайство о переводе задержанного по подозрению в мошенничестве бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Ивана Попова под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба центрального главка СК.
В ведомстве пояснили, что такое решение приняли с учетом характеристики фигуранта дела, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования.
Следствие заподозрило Попова в хищении более 1700 тонн изделий металлопроката, которые в рамках гуманитарной помощи купила военно-гражданская администрация Запорожской области.
Изделия предназначались для строительства оборонных сооружений на линии соприкосновения. Общая стоимость похищенного составила более 130 миллионов рублей.
О задержании Попова стало известно в минувший вторник, 21 мая. Решение об аресте высокопоставленного офицера вынес 235-й гарнизонный военный суд еще 17 мая.
По неподтвержденным данным, подозреваемый действовал в сговоре с офицером Южного военного округа и бизнесменом из Краснодарского края.