Зеленский признал факт домогательства до женщин в рядах ВСУ

Зеленский призвал Шмыгаля разобраться с домогательствами к женщинам в рядах ВСУ

Владимир Зеленский поручил премьеру Украины разобраться в ситуации с сексуальными домогательствами к женщинам в рядах ВСУ. Так он ответил на петицию с просьбой внедрить механизм реагирования на сообщения о неуставных отношениях в армии.

«Я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать затронутые в электронной петиции вопросы и о результатах их рассмотрения проинформировать автора», — процитировала Зеленского пресс-служба его офиса.

Зеленский напомнил, что Устав внутренней службы ВСУ претерпел изменения еще 21 марта. Тогда военнослужащим строго запретили любые нарушения, связанные с насилием и сексуальными домогательствами. Случаи нарушения будут рассматривать специальные комиссии — в них будут входить и мужчины, и женщины, а также психологи.

Ранее украинский лидер пожаловался на нехватку вооружения. По его словам, оружия не хватает для укомплектования даже четырех бригад, тогда как оснастить надо 14.