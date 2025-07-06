Развалившийся при движении микроавтобус перекрыл полосы на юге МКАД

Побитый ржавчиной микроавтобус «Газель» развалился во время поездки по МКАД. Об этом 360.ru сообщил источник.
Он уточнил, что машина распалась на две части на 29-м километре внутренней стороны кольцевой автодороги и перекрыла три полосы. Пострадавших в результате происшествия нет.
В минувшую пятницу, 4 июля, семь машин загорелись после масштабного столкновения на платной трассе М-4 «Дон» под Ельцом. Аварию спровоцировал грузовик, столкнувшийся с автомобилем «Ахмат» и пятью машинами УАЗ. В ДТП пострадал один человек.
В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия, на которое попали огненные всполохи и поднимавшийся в небо густой черный дым.
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