Зеленский: Киеву не вооружить даже 4 из 14 бригад ВСУ из-за медленных поставок

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что Украине необходимо вооружить 14 армейских бригад, но она не в состоянии оснастить даже четыре из них. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN .

Зеленский объяснил журналистам, почему даже после европейских поставок и выделения США пакета военной помощи Киеву ВСУ все еще жалуются на дефицит вооружения.

«Много разных причин. Во-первых, все идет очень медленно. Во-вторых, нам нужно 14 бригад, чтобы быть готовыми… мы не оснастили даже четыре», — заявил украинский лидер.

Зеленский напомнил и про восьмимесячную паузу, когда американский конгресс не мог принять решение о выделении Украине помощи. По его словам, Киеву пришлось использовать все имеющиеся резервы оружия, которое забрали со складов или у резервных бригад.

Ранее украинский лидер назвал успешным вторжение украинских боевиков в Курскую область, считая, что она якобы замедлило продвижение армии России в Донбассе.