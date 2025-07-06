Международный военно-исторический фестиваль пройдет в Чехове 26 июля

Фото: Путешествие в эпоху Средневековья и викингов на фестивале исторической реконструкции «Наследие предков 2025» в Раменском / Фотобанк Московской области

В Чехове 26 июля пройдет международный военно-исторический фестиваль «Битва при Молодях». Мероприятие проведут в округе в 16 раз.

Сейчас идет подготовка к фестивалю. Организаторы рассматривают расширение парковочных мест, создание комфортных условий и размещение тематических участков.

«По расположению объектов плюс-минус тоже самое. Сюда встанет фудкорт, мы чуть-чуть сместим, я думаю. Аттракционы поставим как в первый год», — отметили организаторы.

Для гостей подготовят мастер-классы, ярмарку, концерт, реконструкции полевого быта XVI века и Молодинской битвы, а также русские забавы и квесты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.