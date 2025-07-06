Администрация Чехова провела выездной прием жителей села Шарапово

Жители села Шарапово приняли участие в выездном приеме администрации, где получили ответы на вопросы от главы округа Михаила Собакина, депутатов и профильных специалистов. Во время встречи обсудили благоустройство придомовых территорий, содержание многоквартирных домов и инженерных коммуникаций.

Жители населенных пунктов Солодовки и Тюфанки обратились к главе с вопросами обустройства уличного освещения, установки дорожного знака, ограничивающего скорость движения автомобилей, и обустройства тротуара вдоль дороги. Вопросы рассмотрят на комиссии по безопасности дорожного движения и направят обращения в Мосавтодор.

«Благодарю всех жителей за участие в диалоге. Только вместе мы сможем сделать наш округ лучше и комфортнее для жизни», — подытожил Михаил Собакин.

Отметим, жители могут обратиться за консультацией в территориальные отделы. В селе Троицкое специалисты принимают по будням в доме № 4/1 или по телефону: 8 (496) 724-32-46. Стремиловское подразделение работает в селе Дубна в доме № 30. Сельчане могут также позвонить по номеру телефона: 8 (496) 424-91-17. Баранцевский отдел открыт в Новом Быту на Новой улице в доме № 8А. Вопросы принимают по телефону: 8 (496) 724-14-12.