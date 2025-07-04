Еще 2 семьям в Пушкино вручили жилищные сертификаты

Две семьи из Пушкинского получили жилищные сертификаты по программе переселения из аварийных домов. Льгота снова заработала в Московской области с 1 июня 2025 года.

Сертификаты семьям вручил глава округа Максим Красноцветов.

«Расселение аварийного фонда — это важный шаг к созданию безопасных и комфортных условий для проживания. Для двух семей начинается новый жизненный этап — современное, долгожданное жилье. Искренние поздравления! Хочу напомнить, что с 1 июня этого года возобновлено предоставление сертификатов для жителей аварийных домов. В течение всего одного месяца заявители могут переехать в новое жилье, не дожидаясь строительства дома», — отметил глава округа.

Сертификаты вручают в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области». Из непригодного жилья уже переехали 1790 человек. Предстоит переселить еще 1580 жителей.