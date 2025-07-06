Устроивших фотосессию у могилы Жоты фанатов разогнала полиция

Толпа фанатов футбольного клуба «Ливерпуль» оккупировала кладбище в Гондомаре, чтобы сделать фотографию на могиле погибшего в аварии нападающего Диогу Жоты после окончания похорон. Прибывшие на место сотрудники полиции разогнали иностранцев, сообщило издание Telegrafi .

Церемония прощания с Диогу Жотой и его младшим братом Андре Силвой, выступавшим за «Пенафиел», прошла в минувшую субботу, 5 июля. Панихиду по погибшим в аварии спортсменам провели в церкви Игреха Матриц де Гондомар.

Траурную процессию возглавили футболисты «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и Энди Робертсон, которые возложили на могилу венки с номерами 20 и 30, под которыми братья выходили на поле.

На панихиду пришли многие известные деятели футбольного мира, в том числе тренер «Ливерпуля» Корнер Слот, а также футболисты Джо Гомес, Дарвин Нуньес и Алексис Мак Аллистер.

После завершения церемонии на кладбище ворвались приехавшие из Великобритании фанаты, которые начали делать селфи у надгробия. Местные жители вызвали на место полицию, разогнавшую толпу. После того как правоохранители уехали, фанаты снова вернулись на кладбище.

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота погиб за рулем в испанской провинции Самора. Автомобиль вылетел с трассы и загорелся. Вместе с Диогу в салоне находился его младший брат.