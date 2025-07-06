МИД Украины признал бесполезность попыток попасть в НАТО

Все попытки Украины убедить страны Запада о необходимости вступления в НАТО ни к чему не привели. С таким заявлением выступил советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины Георгий Тихий в интервью журналисту Александру Нотевскому. Видео беседы опубликовано на YouTube .

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что само обсуждение вступления Украины в НАТО начало вызывать недовольство у западных партнеров.

«Все аргументы приведены, все контраргументы приведены, и каждый новый раунд разговора почему-то заходит в одну и ту же колею. Это превратилось в абсолютно токсичную дискуссию, которая ходит по кругу», — заявил Тихий.

Власти Украины подали заявку на вступление в НАТО осенью 2022 года, но с того времени никакого прогресса не достигли. В итоговой декларации последнего саммита альянса в Гааге не оказалось пункта о вступлении страны в блок.

Против включения Украины в состав альянса неоднократно выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В одном из своих последних заявлений он сравнил дискуссии о принятии в блок страны, ведущей боевые действия, с бросанием горящих спичек в бочку с порохом.