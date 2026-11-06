Стаса Михайлова внесли в базу данных военной разведки Украины

Певец Стас Михайлов попал в базу данных портала War and Sanctions, который ведет Главное управление разведки Минобороны Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы ресурса.

В качестве причин включения артиста в список украинская сторона назвала его поддержку российских военнослужащих и специальной военной операции.

В карточке указано, что Михайлов вместе с другими исполнителями пел композицию «Встанем» и выступал на концертах в честь воссоединения Крыма с Россией на стадионе «Лужники» в Москве.

Кроме того, ГУР отметило поездки певца на полуостров для коммерческой концертной деятельности.

Ранее в эту базу попали Сергей Глушко (Тарзан), Наташа Королева, рэперы Macan и Тимати, а также Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман. Последний связал свое включение в список с паникой врага.