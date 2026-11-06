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    «Говорим правду». Кличко призвал жителей Киева готовиться к сложной зиме

    Кличко: жителям Киева лучше подготовиться к худшим зимним сценариям

    Фото: РИА «Новости»

    Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города готовиться к непростой зиме и различным вариантам развития событий. Об этом он заявил в интервью изданию «Общественное», написал ТАСС.

    Кличко призвал жителей украинской столицы подготовиться, в том числе, к возможному ухудшению ситуации. Однако мэр подчеркнул, что не хочет сеять панику.

    «Но мы же взрослые, мы говорим правду и говорим, что возможны разные сценарии и нужно быть готовыми ко всему», — сказал Кличко.

    Ранее киевские власти предупредили горожан о масштабных перебоях с электричеством и посоветовали заранее подготовиться к ним: иметь запас питьевой воды и продуктов длительного хранения, а также батарейки.

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