«Говорим правду». Кличко призвал жителей Киева готовиться к сложной зиме

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города готовиться к непростой зиме и различным вариантам развития событий. Об этом он заявил в интервью изданию «Общественное», написал ТАСС .

Кличко призвал жителей украинской столицы подготовиться, в том числе, к возможному ухудшению ситуации. Однако мэр подчеркнул, что не хочет сеять панику.

«Но мы же взрослые, мы говорим правду и говорим, что возможны разные сценарии и нужно быть готовыми ко всему», — сказал Кличко.

Ранее киевские власти предупредили горожан о масштабных перебоях с электричеством и посоветовали заранее подготовиться к ним: иметь запас питьевой воды и продуктов длительного хранения, а также батарейки.