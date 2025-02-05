В Харькове разгорелся пожар в административном здании

Пожар случился в одном из административных зданий в Харькове. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Игорь Терехов.

По его словам, происшествие случилось в Салтовском районе.

«На месте работают все соответствующие службы», — заявил мэр.

Он не уточнил, какой именно объект горит.

Несколько дней назад в Харькове случился еще один пожар. Огонь разгорелся на складах и производственных помещениях после попадания беспилотника. Пламя распространилось на площади две тысячи квадратных метра.

Также в городе и области объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали, что под ударом оказалось предприятие в Слободском районе.