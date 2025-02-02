Крупный пожар вспыхнул после прилета в центре Харькова

В центре Харькова начался пожар на складах после попадания беспилотника. Об этом сообщило издание «Общественное Харьков».

«Пожар площадью около двух тысяч квадратных метров вспыхнул в центре Харькова после попадания российского ударного беспилотника. Горят склады и производственные помещения», — уточнило издание.

В Харьковской области действует воздушная тревога с 23:49 по московскому времени.

Другие украинские СМИ сообщили, что под ударом оказалось предприятие в Слободском районе города. Возгорание уже локализовали, сейчас продолжается тушение огня.

К ликвидации последствий привлекли 45 спасателей и восемь единиц техники ГСЧС.

Ранее серия взрывов прогремела в Киевской области.