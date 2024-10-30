Украина устроила скандал на встрече МКК в Швейцарии

Представляющая Украину делегация устроила скандал на 4-й Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца, сообщили источники РИА «Новости». Ранее постпред РФ при ООН Геннадий Гатилов заявлял, что одна из делегаций обсуждала конкретный вооруженный конфликт и дала ему искаженную оценку.
Пресс-служба МФОККиКП отказалась подтверждать эти данные. Представители организации уточнили, что председатель конференции неоднократно напоминала ее участникам о табу на споры политического характера.
«Бюро Международной конференции решит, что останется в материалах конференции, а что нет, но любые политические заявления будут удалены», — объяснили в МФОККиКП.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш собирался посетить Украину. Владимир Зеленский отказал гостю — ему не понравилось, что глава организации ездил на саммит БРИКС в Казани.
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