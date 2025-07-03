В Петербурге девушка пыталась заложить бомбу в машину работника ОПК
В Петербурге задержали россиянку при закладке бомбы в машину работника ОПК
Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге 23-летнюю россиянку во время попытки заложить взрывчатку под автомобиль сотрудника ОПК. Женщина действовала по наводке украинских спецслужб. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.
Правоохранители выяснили, что подозреваемая начала общаться с представителями украинских спецслужб год назад. Она написала им в мессенджерах и заявила, что готова участвовать в диверсионно-террористической деятельности взамен на помощь в получении гражданства одной из европейских стран.
«Выполняя задания куратора, террористка наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона и совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры», — заявили в ЦОС.
В апреле этого года девушка уехала в Петербург. Там она по наводке кураторов наблюдала за сотрудником одного из оборонных предприятий, чтобы в будущем подорвать его машину с помощью СВУ.
«В момент закладки СВУ под автомобиль объекта террористических устремлений она была задержана сотрудниками ФСБ России», — заявили правоохранители.
Девушку арестовали, против нее возбудили уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении и хранении взрывчатки.
Ранее в Томской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, отправлявшего СБУ фото военных объектов в регионе. Против него возбудили дело о госизмене.