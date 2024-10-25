Зеленский отказал генсеку ООН в поездке на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский отказал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в визите в республику из-за его участия в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщило AFP .

«Гутерриш хотел приехать на Украину после Казани, однако Зеленский этот визит не утвердил. Поэтому Гутерриша здесь не будет», — сообщил источник.

В офисе Зеленского также обвинили генсека ООН, что своей первой поездкой в Россию с 2022 года он якобы «оскорбил международное право».

Гутерриш 23 и 24 октября провел в Казани, где посетил саммит БРИКС и провел личную встречу с президентом России Владимиром Путиным, за что его раскритиковал Зеленский.

Также на генсека обиделся МИД Украины, упрекнув его в отказе присутствовать на июньской конференции по Украине в Швейцарии. Ведомство назвало выбор Гуттериша подрывающим репутацию ООН и не способствующим делу мира.