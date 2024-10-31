Поиграли и бросили. Захарова заявила, что Украина надоела Западу

Представитель МИД Захарова: Запад поиграл с Украиной, сломал ее и выбросил

Запад вдоволь наигрался с Украиной, сломал ее и выбросил, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала новость о высылке властями Швейцарии украинцев на родину.

«Поигрались в Украину, сломали и бросили. Несите новую молодую демократию. На растерзание золотого миллиарда», — написала Захарова.

На прошлой неделе она высмеяла футболку Владимира Зеленского с надписью про «маленькую Россию». Официальный представитель МИД пошутила, что речь могла идти о Киевской Руси — для этого РФ нужен Киев.