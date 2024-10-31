Поиграли и бросили. Захарова заявила, что Украина надоела Западу

Запад вдоволь наигрался с Украиной, сломал ее и выбросил, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала новость о высылке властями Швейцарии украинцев на родину.
«Поигрались в Украину, сломали и бросили. Несите новую молодую демократию. На растерзание золотого миллиарда», — написала Захарова.
На прошлой неделе она высмеяла футболку Владимира Зеленского с надписью про «маленькую Россию». Официальный представитель МИД пошутила, что речь могла идти о Киевской Руси — для этого РФ нужен Киев.
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