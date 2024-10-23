Захарова высмеяла Зеленского за футболку с надписью про «маленькую Россию»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила появление президента Украины в футболке с надписью про «маленькую Россию». Пост об этом она опубликовала в Telegram-канале .

Захарова показала снимок экрана с вечернего видеообращения Зеленского. На его футболке было видно фразу на английском языке: Make Russia small again («Сделаем Россию снова маленькой»). Дипломат ответила также по-английски.

«Маленькой, как что? СССР? Российская империя? О, я поняла! Как Киевская Русь. Для этого нам нужен Киев», — написала она.

Представитель МИД также отметила, что Зеленский «сказал это сам».

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее порассуждал о наркотическом подтексте заявлений украинского лидера. По его словам, «план» президента Украины Владимира Зеленского нужно понимать буквально.