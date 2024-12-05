Ушедший в отставку в начале октября этого года с поста министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недолго оставался безработным. Он получил должность старшего сотрудника в Белферовском центре науки и международных отношений Гарвардского университета. Об этом сообщила пресс-служба факультета.

Коллеги назвали Кулебу одним из самых влиятельных дипломатов современности, борцом за демократию, свободу и жизнестойкость.

В пресс-службе добавили, что назначение дипломата подчеркнуло задачу факультета подготовить новое поколение лидеров для сложного и быстро меняющегося мира.

На своей новой работе Кулеба займется продвижением тем, связанных с дипломатией и безопасностью, а также разработкой стратегий по укреплению демократии и созданию устойчивых международных коалиций. Кроме того, в его планах написать книгу об украинском конфликте.

Перед отъездом в США Дмитрий Кулеба посетил родной город Сумы, куда добрался на автобусах. Во время путешествия его заметили в городе Пирятин Полтавской области, где бывший министр ел беляш вместе со своей девушкой Светланой Павелецкой. Кулеба объяснил спутнице, что в детстве регулярно покупал на автовокзале выпечку, потому что часто ездил рейсом Ромны — Киев.