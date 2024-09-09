Уволенного Кулебу застали с беляшом на вокзале

Ушедший в отставку с поста министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба решил съездить в Сумы. Его застали на автовокзале в городе Пирятин в Полтавской области с беляшом в руках, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Видео сняла девушка бывшего чиновника Светлана Павелецкая. Кулеба пригласил ее на свидание на автовокзал перед поездкой. Возлюбленную он угостил пирятинским пряником, а сам попробовал беляш.
«А это и есть тот самый легендарный пирятинский беляш, который я всегда в детстве ел на автостанции, потому что автобус Ромны — Киев всегда тут останавливался», — сказал экс-министр.
Кулеба подал в отставку в начале сентября. Вслед за ним своих постов лишились вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська и другие. Новым министром иностранных дел Украины стал Андрей Сибига.
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