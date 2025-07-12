Ким Чен Ын принял Лаврова в КНДР

Сергей Лавров, глава МИД России, встретился с Ким Чен Ыном, председателем государственных дел КНДР, во время своего визита в эту страну. Об этом сообщили в российском дипведомстве .

«Сергей Лавров был принят председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном», — отметили в МИД РФ.

Также внешнеполитическое дипведомство опубликовало видео встречи представителей двух стран. На записи видно, как Ким Чен Ын приветствует Сергея Лаврова. Российский дипломат говорит, что очень рад с ним увидаться.

Ранее Лавров сообщил о постоянных контактах Владимира Путина и Ким Чен Ына. Он добавил, что лидеры наверняка проведут встречу, но стороны пока не согласовали дату и место.