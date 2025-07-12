На Чижевском подворье в центре Москвы археологи нашли артефакты XVII-XVIII веков, принадлежавшие всадникам. Как сообщили на сайте мэрии, специалисты завершили реставрацию части конского снаряжения — удила, шпор и наконечников стрел.
Эти находки, обнаруженные в 2024 году, имеют важное историческое значение и помогают лучше понять быт москвичей прошлых веков. Всего в ходе раскопок нашли более шести тысяч древних предметов.
Ранее археологи обнаружили 16 погребений IX века в Вачском округе Нижегородской области. Раскопки ведутся на протяжении трех лет. За это время археологи исследовали значительную часть могильника финно-угорского племени мурома IX-XI веков и нашли 28 погребений.
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Артефакты всадников обнаружили на территории Чижевского подворья в Москве
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