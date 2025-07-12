Президент Сирии аш-Шараа впервые прибыл в Азербайджан с визитом

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные бакинского международного аэропорта имени Гейдара Алиева.

«Президент Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмед аш-Шараа 12 июля прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику», — отметили в сообщении.

В аэропорту высокого гостя встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица

Аш-Шараа на 12 июля запланировал встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа имеет реноме террориста и поклонника джихада.