Момент удара беспилотника ВСУ по «Белгород Арене» попал на видео

Беспилотники ВСУ атаковали два социальных объекта в Белгороде. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Один из БПЛА ударил по спорткомплексу „Белгород Арена“, где проходили занятия, в результате произошло возгорание кровли — пожарные расчеты на месте занимаются его ликвидацией», — написал губернатор.
Второй дрон ударил по социальному объекту. Повреждены фасад и окна. На месте работают экстренные службы. Подробности уточняются.
Гладков показал на видео момент удара беспилотника ВСУ по «Белгород Арене». Он подчеркнул, что атака — еще одно доказательство, что противник целенаправленно бьет по гражданским объектам. Люди занимаются спортом в местах, где нет и не может быть военных объектов.
«И это подтверждает, что решение об отмене праздничных мероприятий в честь Дня Прохоровского поля было верным. Задача врага — террор», — сказал он.