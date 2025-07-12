Момент удара беспилотника ВСУ по «Белгород Арене» попал на видео

Беспилотники ВСУ атаковали два социальных объекта в Белгороде. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Один из БПЛА ударил по спорткомплексу „Белгород Арена“, где проходили занятия, в результате произошло возгорание кровли — пожарные расчеты на месте занимаются его ликвидацией», — написал губернатор.

Второй дрон ударил по социальному объекту. Повреждены фасад и окна. На месте работают экстренные службы. Подробности уточняются.