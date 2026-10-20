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    Япония отправила зонд за грунтом самого малоизученного спутника Марса

    Фото: РИА «Новости»

    С космодрома Танегасима стартовала космическая миссия Martian Moons eXploration по изучению спутников Марса. Японский зонд первым в мире совершит посадку на Фобос и вернется на Землю с образцами грунта. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) вело трансляцию запуска на своем сайте.

    Ракета-носитель H3, разработанная JAXA и Mitsubishi Heavy Industries, отправилась со стартового комплекса Йосинобу, пролетела над Тихим океаном и вывела ММХ в вакуум космического пространства. Зонд достигнет орбиты Марса, чтобы изучить топографию, внутреннюю структуру, состав и гравитацию спутников.

    Основное внимание миссии сосредоточится на малоизученном Фобосе. Именно с него ММХ вернет на Землю образцы реголита. По плану ученых, капсула с 10 граммами грунта приводнится в Австралии в 2031 году.

    Ранее робот Perseverance побил рекорд Opportunity, проехав по Марсу 45,22 километра. Он соберет образцы для отправки на Землю.

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