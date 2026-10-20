20 октября 2026 18:15 Предвестница «Сатаны»: как ракета Р-36 изменила баланс сил в мире 60 лет назад Фото: ISC Kosmotras Эксклюзив

Армия

Ядерное оружие

Ракеты

СССР

Военные

Оружие

Запад

На полигоне Байконур 60 лет назад — 20 октября 1966 года — произошло событие, которое военные историки до сих пор называют переломным. Советское руководство впервые продемонстрировало иностранным делегациям тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету Р-36 — ту самую, что подвела к созданию легендарной Р-36М, получившей на Западе прозвище «Сатана». Зрителям, среди которых были Николае Чаушеску и Рауль Кастро, показали настоящие пуски из шахт. Так СССР дал понять: у него есть оружие, которое невозможно перехватить.

Как проходили испытания ракеты Р-36 Разработкой Р-36 занималось КБ «Южное» под руководством Михаила Янгеля. Задача стояла предельно конкретная: создать оружие, способное гарантированно преодолеть американскую систему противоракетной обороны. И конструкторы с ней справились, пусть и не сразу. Летно-конструкторские испытания начались на Байконуре. Первый пуск — 28 сентября 1963 года — закончился аварией. И это было только начало череды неудач: из первых 10 пусков семь оказались провальными. Ракеты взрывались, падали, системы отказывали. Каждую аварию разбирала государственная комиссия во главе с генералом Михаилом Григорьевым. Постепенно инженеры выявили и устранили все недоработки топливной системы, автоматики и двигателей. Тяжелая ракета на высококипящих компонентах топлива (НДМГ плюс азотный тетроксид) начала показывать исключительную надежность.

Фото: Public Domain

С того момента испытания шли ударными темпами, а к концу мая 1966 года завершились. Всего провели 85 пусков, и лишь 14 из них зафиксировали как отказы, причем большинство пришлось на тот самый первый этап. Операция «Пальма-2»: зрелище для союзников, но с посылом для Запада К моменту демонстрации комплекс уже полностью доказал свою состоятельность. И 20 октября 1966 года для иностранных делегаций устроили не просто осмотр техники, а грандиозное зрелище с реальными стартами. Ракеты уходили в небо прямо из шахтных пусковых установок на глазах гостей, наглядно подтверждая, что у СССР появился надежный ядерный щит. Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с 360.ru напомнил: это была уже вторая подобная операция. Первая — «Пальма-1» — прошла в том же 1966-м. Тогда президенту Франции Шарлю де Голлю показали ракету Р-16 и вывод спутника на орбиту. Французский лидер был впечатлен, и это укрепило отношения между Москвой и Парижем.

Фото: РИА «Новости»

«Пальму-2» организовывали для представителей дружественных стран. Секретную советскую базу в тот день посетили генсекретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, военное руководство СССР и высокие гости: Николае Чаушеску (Румыния), Эрих Хонеккер (ГДР), Рауль Кастро и Освальд Дортикос Торрадо (Куба), Владислав Гомулка (Польша), Тодор Живков (Болгария), Янош Кадар (Венгрия), Антонин Новотный (Чехословакия) и Юмжагийн Цеденбал (Монголия).

В тот период кубинцы только становились на путь социализма, а их лидер вел весьма своеобразную политику в отношении Советского Союза. Показ пуска ракеты Р-36 произвел огромное впечатление, но мы прекрасно понимаем, что с Кубы тогда могла пойти утечка на Запад. Юрий Кнутов

На это и был расчет: СССР создал канал, позволивший донести до Запада, что он обладает супероружием — не просто ракетами, а суперракетами, способными доставлять мощнейшую ядерную часть с высокой точностью. «И это, конечно, в целом сказалось на международной обстановке и тех угрозах, которые исходили в сторону Советского Союза от Запада», — отметил эксперт. Что делало ракету Р-36 уникальной Ракета была двухступенчатой и изначально несла моноблочную боевую часть — одну боеголовку колоссальной мощности. «Фактически была одна боеголовка, причем заряд достаточно мощный — до восьми мегатонн. В последующем появилось три боевых блока, но блоки не были индивидуального заведения, как сейчас», — рассказал собеседник 360.ru.

Но главное — Р-36 первой получила систему преодоления ПРО.

На второй ступени перед отделением головной части происходил обстрел ловушек — специальных устройств, которые имитировали отделение головной части. Таким образом, на радарах противника можно было обнаружить несколько боеголовок, а не одну.

Точность не была самой сильной стороной ракет тех времен: круговое вероятное отклонение составляло 1300 метров. Именно поэтому ставку делали на мощную боевую часть, которая должна была компенсировать возможный промах. Еще одной особенностью Р-36 стал запуск. Двигатель ракеты запускался прямо в шахте, а благодаря продуманной топливной системе ракета могла стоять заправленной до семи лет. Время подготовки к пуску составляло не более пяти минут. Как ракета Р-36 изменила международную обстановку В 1967 году ракету с моноблочной частью приняли на вооружение, а в 1970-м — с разделяющейся головной частью. Весь путь от начала разработки занял около пяти лет — рекордный по тем временам срок. Появление Р-36 кардинально изменило стратегический баланс сил. На Западе этот комплекс классифицировали как SS-9 Scarp, и именно он вынудил США сесть за стол переговоров об ограничении стратегических вооружений.

Интересно Дальность полета Р-36 с боеголовкой легкого класса — до 15 200 километров, с боеголовкой тяжелого класса — до 10 200.

Кроме того, Р-36 подвела к дальнейшему созданию Р-36М — той самой ракеты, которую аналитики НАТО прозвали «Сатаной» и которую до сих пор боятся во всем мире.

Фото: Википедия

«Сармат»: наследие «Сатаны» Сегодня на смену «Сатане» пришел «Сармат». По словам Кнутова, он превосходит предшественницу по всем показателям — и по забрасываемому весу, и по точности. Но главный критерий — разгонный участок, самый уязвимый момент полета, когда ракету легче всего перехватить. И у «Сармата» он значительно короче.

Более того, «Сармат» может нести гиперзвуковые блоки «Авангард», каждый из которых может двигаться со скоростью 26 Махов и фактически является неперехватываемым. То есть это супероружие. Подобного ему на сегодняшний день в мире нет ни у одной страны.

И «Сатану», и «Сармат» обоснованно называют оружием Судного дня — оно само по себе служит предупреждением. «Оно предупреждает противника, что если будут какие-то попытки воздействия на нашу страну, то ответ будет не просто сокрушительным, он будет разрушительным до такой степени, что многие государства просто перестанут существовать», — заключил эксперт.