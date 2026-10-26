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    Жители Китая наблюдали в небе «космическую медузу» после запуска «Чанчжэн-6А»

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    В Китае 23 октября запустили ракету-носитель «Чанчжэн-6А», после чего в небе образовалось светящееся облако, напомнившее пользователям соцсетей «космическую медузу». Об этом сообщил портал Sohu.

    «С космодрома Тайюань был успешно осуществлен запуск ракеты-носителя „Чанчжэн-6А“ (Long March-6A), а образовавшееся в небе „ракетное облако“ произвело настоящий фурор в социальных сетях», — заявили авторы статьи.

    Ракета вывела на расчетную орбиту спутник «Яогань-50», который будет собирать сведения о земельных ресурсах и анализировать состояние сельхозугодий. Жители Шаньси, Хэбэя, Шаньдуна, Хэнани и других провинций зафиксировали необычный кадр.

    В соцсетях образовавшейся после запуска ракетный след назвали «космической медузой».

    Заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ, руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Русского географического общества Александр Иванов рассказал изданию Amur.life, что такие «медузы», как правило, появляются в момент отработки первой ступени ракеты-носителя, ее отделения и включения второй. Видимость эффекта также зависит от траектории запуска ракеты.

    Ранее жители Восточного побережья США заметили в небе «космическую медузу». Тогда стартовала ракета Falcon 9 с мыса Канаверал.

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