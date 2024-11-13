Залужный сообщил о планах отправить на учебу в Британию тысячи украинцев

Украина и Великобритания ведут переговоры о возможности обучения пяти-семи тысяч украинских студентов на территории королевства. Об этом на собрании Европейской бизнес-ассоциации в Киеве заявил украинский посол в Лондоне Валерий Залужный, сообщил «Интерфакс-Украина».

После завершения учебы студенты смогут стать «чиновниками нового типа», рассказал дипломат. По его словам, выпускники будут иначе подходить к связанным с бизнесом вопросам и соблюдению законов.

Залужный допустил, что в Великобритании смогут подготовить «будущих министров, премьер-министров, губернаторов, даже будущего и президента». Украинское руководство почти убедило британские власти, что подготовка кадров станет лучшей инвестицией, добавил он.

Ранее лидер движения «Реформы в Великобритании» Найджел Фарадж предположил, что Украине для достижения мирных договоренностей придется пойти на уступки. Украинское руководство многое бы выиграло от урегулирования конфликта, добавил он.