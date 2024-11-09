Украинский конфликт потребовал уступок со стороны Украины и России, ведь любые переговоры будут включать в себя то, что другой стороне не понравится. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил член британского парламента, лидер движения «Реформы в Великобритании» Найджел Фарадж.

Парламентарий дал интервью после возвращения из США, где Дональд Трамп второй раз выиграл президентские выборы.

Фарадж предположил, что Украина многое бы выиграла от урегулирования конфликта, но при этом не стал уточнять, означает ли это, что Украина должна отдать часть своей территории России.

Также отметил, что президенту России Владимиру Путину не понравилось бы включение республики в состав НАТО, но «это должно было стать частью сделки». Фарадж добавил, что в нынешней ситуации имеется два варианта.

«Мы можем продолжать снабжать Украину, и это нормально. И конфликт будет продолжаться еще год, два года, пять лет. Потери растут. Трамп сказал, что хочет попытаться заключить мирное соглашение», — заявил он.

По его словам, бывший британский премьер-министр Борис Джонсон хочет, чтобы «конфликт продолжался вечно», но он все-равно закончится либо переговорами либо уничтожением.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Украина не сможет военным путем вернуться к границам 1991 года.