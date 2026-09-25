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    Ura.ru: температура определяет выбор между шипами и фрикционными шинами

    На льду около нуля лучше работают шипы, а в сильный мороз — фрикционные шины. При выборе зимней резины также важно учитывать состояние дорог, сообщает Ura.ru.

    При -2…-3 °C тормозной путь фрикционных шин на льду может быть почти вдвое длиннее, чем у шипованных. Металлические шипы пробивают пленку талой воды. В тесте 2013 года они также обеспечили более быстрый разгон с 5 до 25 км/ч: за 4–5,5 секунды против 6,3–8,8 секунды.

    В мороз ниже -13…-15 °C преимущество переходит к фрикционным шинам: лед становится слишком твердым для шипов. При -20 °C их тормозной путь примерно на 20% короче. На сухом и мокром асфальте они тоже тормозят лучше и создают меньше шума. В тестах разница в тормозном пути с 80 км/ч достигала 5,5 метра.

    Шипованным шинам нужна обкатка в первые 500–1000 км, а при активной езде по асфальту часть шипов выпадает за один-два сезона. Летом, с июня по август, ездить на них запрещено. Фрикционные шины не требуют обкатки и не подпадают под сезонный запрет, но их резина со временем твердеет: менять такие шины советуют в среднем через три-четыре сезона.

    Для зим с частыми оттепелями важнее сцепление шипов со льдом около нуля. Там, где преобладают сильные морозы, преимущество получают фрикционные шины.

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