Автоюрист Славнов указал на риски перевода водительских прав в «Макс»
Автоюрист Славнов: разряженный телефон помешает показать права в «Максе»
После появления водительских прав и СТС в мессенджере «Макс» автомобилистам стоит продолжать возить с собой оригиналы документов. Они пригодятся, если смартфон разрядится или перестанет работать, заявил 360.ru автоюрист Дмитрий Славнов.
По его словам, электронные документы станут полноценной альтернативой обычным правам и СТС. Однако возможность предъявить их инспектору будет зависеть от исправности телефона.
«Если у водителя будет разряженный телефон, то отвечать будете вы за это», — предупредил Славнов.
Автоюрист посоветовал не отказываться от физических документов тем, кто не уверен в надежности своего смартфона.
«У кого-то телефон слабенький — может заглючить в самый неподходящий момент. Поэтому каждый исходит из своих возможностей», — объяснил он.
О том, когда водительские права и СТС окончательно переедут в мессенджер «Макс» и как их можно перевести в цифру — в материале 360.ru.