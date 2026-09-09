09 сентября 2026 00:36 Водительские права в «Максе» получат силу оригинала. Про пластик можно забыть? Фото: Sergey Elagin/ Business Online / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Российским водителям с 8 сентября разрешили предъявлять водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) через мессенджер «Макс». Изменения в ПДД вступили в силу, но воспользоваться новой возможностью пока нельзя — техническую функцию запустят в ближайшие месяцы. Как она будет работать, заменят ли электронные документы оригиналы и как действовать, если телефон разрядился, узнал 360.ru.

Права и СТС появятся в «Максе»

Постановление правительства разрешило водителям с 8 сентября предъявлять инспекторам права или СТС в виде QR-кода через мессенджер «Макс». Такие поправки появились в Правилах дорожного движения.

При этом электронные права и СТС россиянам уже доступны в сервисе «Госуслуги Авто». Но этот формат считается экспериментальным. Поэтому инспектор вправе потребовать у водителя физические документы.

Фото: Sergey Elagin/ Business Online / www.globallookpress.com

С предъявлением документов на машину и водительских прав через мессенджер «Макс» ситуация другая. Как сообщили в пресс-службе Минцифры в комментарии порталу Auto.ru, QR-код в «Максе» после запуска функции приравняют к реальным документам. Для формирования кода мессенджер подключится к порталу госуслуг и получит сведения о водителе и автомобиле. Пользоваться электронными документами или нет, водитель решит сам. Они не заменят обычные права и СТС, а станут еще одним вариантом их предъявления. В пресс-службе добавили, что воспользоваться новой функцией пока нельзя. На ее внедрение в национальный мессенджер уйдет несколько месяцев.

Можно ли оставить права и СТС дома

После запуска функции QR-код в «Максе» получит силу оригинала на уровне ПДД. Поэтому штрафа за забытые дома права при предъявлении электронного документа быть не должно. Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с 360.ru подтвердил, что водитель сможет оставить физические документы дома и при проверке показать их электронные версии.

«Если водитель забудет документы дома или оставит их, то сможет предъявить те, которые есть в „Максе“. И они будут котироваться так же, как оригинальные», — отметил он.

Фото: РИА «Новости»

При этом электронными документами уже активно пользуются россияне. По данным Минцифры, в «Госуслуги Авто» загрузили более 13 миллионов водительских удостоверений и свыше 19 миллионов СТС. После запуска новой функции эти документы смогут появиться и в «Максе» при установке приложения и создании цифрового ID. Славнов все же посоветовал не спешить отказываться от физических прав и СТС. Они останутся запасным вариантом на случай, если воспользоваться телефоном не получится.

Что делать без интернета или с разряженным телефоном

Отсутствие интернета на телефоне не должно помешать водителю показать электронные документы. По данным Auto.ru, после первой загрузки сведения сохранятся в «Максе», поэтому QR-код останется доступен без связи. После сканирования кода инспектор проверит полученные сведения по базе Госавтоинспекции в режиме реального времени.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com