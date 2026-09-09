Водительские права в «Максе» получат силу оригинала. Про пластик можно забыть?
Российским водителям с 8 сентября разрешили предъявлять водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) через мессенджер «Макс». Изменения в ПДД вступили в силу, но воспользоваться новой возможностью пока нельзя — техническую функцию запустят в ближайшие месяцы. Как она будет работать, заменят ли электронные документы оригиналы и как действовать, если телефон разрядился, узнал 360.ru.
Права и СТС появятся в «Максе»
Постановление правительства разрешило водителям с 8 сентября предъявлять инспекторам права или СТС в виде QR-кода через мессенджер «Макс». Такие поправки появились в Правилах дорожного движения.
При этом электронные права и СТС россиянам уже доступны в сервисе «Госуслуги Авто». Но этот формат считается экспериментальным. Поэтому инспектор вправе потребовать у водителя физические документы.
С предъявлением документов на машину и водительских прав через мессенджер «Макс» ситуация другая. Как сообщили в пресс-службе Минцифры в комментарии порталу Auto.ru, QR-код в «Максе» после запуска функции приравняют к реальным документам.
Для формирования кода мессенджер подключится к порталу госуслуг и получит сведения о водителе и автомобиле. Пользоваться электронными документами или нет, водитель решит сам. Они не заменят обычные права и СТС, а станут еще одним вариантом их предъявления.
В пресс-службе добавили, что воспользоваться новой функцией пока нельзя. На ее внедрение в национальный мессенджер уйдет несколько месяцев.
Можно ли оставить права и СТС дома
После запуска функции QR-код в «Максе» получит силу оригинала на уровне ПДД. Поэтому штрафа за забытые дома права при предъявлении электронного документа быть не должно.
Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с 360.ru подтвердил, что водитель сможет оставить физические документы дома и при проверке показать их электронные версии.
«Если водитель забудет документы дома или оставит их, то сможет предъявить те, которые есть в „Максе“. И они будут котироваться так же, как оригинальные», — отметил он.
При этом электронными документами уже активно пользуются россияне. По данным Минцифры, в «Госуслуги Авто» загрузили более 13 миллионов водительских удостоверений и свыше 19 миллионов СТС. После запуска новой функции эти документы смогут появиться и в «Максе» при установке приложения и создании цифрового ID.
Славнов все же посоветовал не спешить отказываться от физических прав и СТС. Они останутся запасным вариантом на случай, если воспользоваться телефоном не получится.
Что делать без интернета или с разряженным телефоном
Отсутствие интернета на телефоне не должно помешать водителю показать электронные документы. По данным Auto.ru, после первой загрузки сведения сохранятся в «Максе», поэтому QR-код останется доступен без связи. После сканирования кода инспектор проверит полученные сведения по базе Госавтоинспекции в режиме реального времени.
С разряженным или неисправным телефоном ситуация сложнее. Показать электронные права и СТС в таком случае не получится, а ответственность за состояние устройства, по мнению Славнова, лежит на водителе.
«Если у водителя будет разряженный телефон, то отвечать будете вы за это», — предупредил автоюрист.
Поэтому Славнов посоветовал возить оригиналы тем, кто не уверен в надежности своего телефона. Они позволят предъявить документы инспектору, даже если воспользоваться «Максом» не получится.