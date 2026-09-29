Автоэксперт Ладушкин заметил, что инспектор не может запретить уставшему водителю ехать

Усталость сама по себе не дает инспектору права отстранить водителя от управления. Если опьянение не подтвердилось, инспектор может лишь посоветовать ему отдохнуть, сообщает RT .

Автоэксперт, руководитель компании LEM Solution Евгений Ладушкин пояснил, что инспектор может временно отстранить сонного водителя от управления при подозрении на опьянение. Если проверка его не подтвердит, водитель сможет продолжить поездку.

По словам эксперта, основаниями для отстранения также могут быть неисправность автомобиля, при которой запрещено движение, и некоторые административные правонарушения. Одна лишь усталость в этот перечень не входит.

Ладушкин отметил, что со стороны признаки усталости могут напоминать опьянение. Инспектор вправе провести проверку и составить протокол, если водитель нарушит правила, например проедет на запрещающий сигнал или выедет на встречную полосу.

При этом инспектору трудно определить состояние водителя, который уже сильно устал, но еще не совершает серьезных ошибок, добавил эксперт.