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    Автоэксперт Чугаев назвал три обязательные проверки машины перед покупкой зимой

    Автоюрист Чугаев: присадки лишь временно скрывают дефекты двигателя

    Перед покупкой подержанного автомобиля к зиме важно проверить аккумулятор, генератор и печку. Скрытые в теплую погоду неисправности могут обернуться дорогим ремонтом в морозы, сообщает Life.ru.

    Автоэксперт и автоюрист Алексей Чугаев объяснил, что отказ генератора может оставить аккумулятор без зарядки и привести к остановке машины. В мороз, особенно при поездках на большие расстояния, это опасно для жизни и здоровья.

    Неисправная печка оставит водителя без тепла, а дефекты радиатора и других компонентов системы охлаждения могут вызвать серьезные поломки. Поэтому эти системы также требуют внимательной проверки.

    По словам Чугаева, продавцы иногда используют присадки, чтобы временно замаскировать неисправности двигателя. Такие средства не заменяют ремонт: скрытые проблемы вскоре проявятся.

    Эксперт рекомендовал не ограничиваться внешним осмотром и провести полноценную диагностику двигателя, электрики, отопления и охлаждения. Чем старше машина, тем тщательнее нужно оценивать ее состояние. Если покупателю важен зимний комфорт, стоит также проверить наличие и исправность подогрева сидений и руля, передает «ФедералПресс».

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