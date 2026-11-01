«Белавиа» возобновила регулярные рейсы из Минска в Жуковский спустя 6 лет

Компания «Белавиа» возобновила регулярные рейсы между Минском и аэропортом Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

В салоне не осталось ни одного свободного места. Борт доставил в Жуковский 107 человек.

В полете представители авиакомпании провели с пассажирами викторину. Темами стали история авиации и достопримечательности Москвы.

Победительницу наградили двумя коробками фирменного зефира.

В Жуковском лайнер встретили хлебом-солью.

Подробнее о рейсе — в нашем видео.