«Белавиа» возобновила регулярные рейсы из Минска в Жуковский спустя 6 лет
Компания «Белавиа» возобновила регулярные рейсы между Минском и аэропортом Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
В салоне не осталось ни одного свободного места. Борт доставил в Жуковский 107 человек.
В полете представители авиакомпании провели с пассажирами викторину. Темами стали история авиации и достопримечательности Москвы.
Победительницу наградили двумя коробками фирменного зефира.
В Жуковском лайнер встретили хлебом-солью.
Подробнее о рейсе — в нашем видео.
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