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    «Белавиа» возобновила регулярные рейсы из Минска в Жуковский спустя 6 лет

    Компания «Белавиа» возобновила регулярные рейсы между Минском и аэропортом Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

    В салоне не осталось ни одного свободного места. Борт доставил в Жуковский 107 человек.

    В полете представители авиакомпании провели с пассажирами викторину. Темами стали история авиации и достопримечательности Москвы.

    Победительницу наградили двумя коробками фирменного зефира.

    В Жуковском лайнер встретили хлебом-солью.

    Подробнее о рейсе — в нашем видео.

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