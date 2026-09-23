Адвокат Олифир предупредил, что нестандартные номера грозят водителям лишением прав на год

За езду с нестандартными номерами водитель может лишиться прав, даже если заказал знаки у официального изготовителя. Для такого наказания нужно доказать, что он знал о нарушении, рассказал адвокат Андрей Олифир, сообщает газета «Известия» .

Часть 4 статьи 12.2 КоАП РФ предусматривает лишение прав на срок от шести до 12 месяцев за езду с заведомо подложными знаками. По разъяснению Верховного суда, к ним относятся и номера с нарушенными размерами, формой или толщиной линий символов.

Олифир пояснил: если водитель заказал знаки у изготовителя из реестра Госавтоинспекции и сохранил документы об оплате, доказать его умысел может быть сложно. Защита вправе добиваться переквалификации нарушения на часть 1 той же статьи. Она предусматривает предупреждение или штраф 500 рублей. Если ошибку допустил изготовитель, водитель может потребовать возмещения убытков.

Перед установкой номера стоит осмотреть. Насторожить должны необычный шрифт, разная высота символов, тусклое покрытие и отсутствие товарного знака изготовителя на обороте. При претензиях инспектора Олифир советует отметить несогласие в протоколе и сфотографировать знаки с обеих сторон. В суде пригодятся чек, сведения об изготовителе и результаты технической экспертизы.