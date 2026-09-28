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    Россиянам разъяснили, что квантовые компьютеры решают тестовые задачи быстрее обычных

    Квантовые компьютеры уже превосходят обычные в решении отдельных тестовых задач. Для практического применения им пока не хватает мощности, рассказал генеральный директор Российского квантового центра Алексей Федоров, сообщает RT.

    Федоров привел пример: задачу, на которую обычному компьютеру потребовались бы сотни лет, квантовый может решить за минуту. Пока речь идет только о тестах, а не о практических задачах.

    Такие тесты показывают принципиальную возможность квантового компьютера работать быстрее классического, пояснил глава центра.

    По словам Федорова, для практического применения нужно увеличить число кубитов и сохранить точность операций. Это сложно: чем больше элементов в системе, тем труднее ими управлять. Кроме того, отдельные кубиты хрупки и взаимодействуют с окружением.

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