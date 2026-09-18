С космодрома Плесецк вывели на орбиту спутник Минобороны

Боевой расчет космических войск ВКС запустил с космодрома Плесецк ракету-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Старт и выход спутника на орбиту прошли штатно. Его приняли на управление наземные средства космических войск ВКС.

Телеметрическая связь с аппаратом остается устойчивой, бортовые системы работают нормально.

В апреле с Плесецка также запустили «Союз-2.1б» с космическими аппаратами. В августе с космодрома в рамках учений стартовала межконтинентальная баллистическая ракета. Учебные боевые блоки достигли заданного района на камчатском полигоне Кура.