Минфин допустил участие ИИ в сфере закупок

Искусственный интеллект способен существенно упростить работу участников контрактной системы, в том числе за счет анализа нормативной базы и рынка, а также подготовки проектов договоров. Об этом на Московском финансовом форуме сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, технологии смогут выполнять значительную часть задач, которые решают заказчики. При этом окончательное решение в закупочном процессе останется за человеком.

«Искусственный интеллект может стать решающим фактором по упрощению работы с контрактной системой как для заказчиков, так и для поставщиков. Для заказчиков он сможет выполнять большую часть функций», — сказал Моисеев.

Моисеев добавил, что ИИ сможет изучать требования законодательства, анализировать ситуацию на рынке, определять минимальные требования к контрактам и проверять подготовленные документы.

Замминистра также отметил, что технологии могут помочь контролировать большое количество закупочных процедур и выявлять нарушения. По его оценке, без автоматизированных инструментов обнаруживать все нарушения в таком массиве закупок невозможно.

Ранее стало известно, что более 95% российских судей к 2030 году начнут использовать ИИ.